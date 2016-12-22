В массовом ДТП из-за гололеда в Липецке пострадали восемь человек

В Липецке произошло ДТП с участием автобуса и нескольких автомобилей, погиб один человек и пострадали четыре, сообщает управление МВД по Липецкой области. По данным издания «Город 48», предварительной причиной ДТП считается гололедица.
Массовая авария произошла утром 31 октября на мосту в районе Кольца трубного завода. Автомобиль Kia столкнулся с автобусом «ПАЗ».
Затем, объезжая место аварии, столкнулись движущиеся в том же направлении машины Renault Duster, Hover и Opel. Водитель Opel вышел из автомобиля, чтобы выставить аварийный знак, когда на него наехал не справившийся с управлением Hover. Также автомобиль задел «ГАЗель». Водитель Opel скончался на месте.
Главный врач Липецкой областной станции медпомощи и медицины катастроф Александр Игнатовский уточнил ТАСС, что всего пострадали восемь человек.
Движение по Лебедянскому мосту из города перекрыто.