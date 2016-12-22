СК завел дело против продавших 17 млн бутылок контрафактных «Есcентуков»

В Ставропольском крае следователи возбудили дело в отношении участников организованной группы, продавших торговым сетям 17 млн бутылок контрафактной минеральной воды «Ессентуки № 17». Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, представитель учредителей ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А» организовал группу по производству и продаже минеральной воды. В нее вошли директор и другие сотрудники предприятия. Указывается, что для производства использовалась минеральная вода, которая добывалась не на территории Ессентукского месторождения, при этом на товаре все равно указывалось место происхождения «Ессентуки № 17». Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 180 УК (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Всего с января 2016 года по июнь 2018-го группа продала 17 млн бутылок контрафактной воды.

Следствие оценивает ущерб правообладателям наименования происхождения товара в более чем 400 млн руб.

В конце октября компания «Холдинг Аква», которая вскоре консолидирует весь выпуск «Ессентуков», обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову с инициативой провести эксперимент по маркировке товаров. На первом этапе планируется маркировать только «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17». Если эксперимент будет удачным, то компания попросит включить «Ессентуки» в список обязательных для маркировки товаров.