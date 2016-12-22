«Аэрофлот» назвал возможные сроки возобновления полетов в Сирию

«Аэрофлот» рассматривает возможность открытия рейсов в Сирию с марта 2019 года, заявил гендиректор компании Виталий Савельев. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что для гарантированного возобновления авиасообщения должен быть гарантированный спрос. «Мы рассматриваем, но зимнее расписание сформировано, поэтому это возможный вариант, который рассматривается с летнего расписания, то есть с марта месяца», — сказал Савельев.

В начале ноября министр транспорта Сирии Али Хамуд призвал «Аэрофлот» возобновить полеты в страну.

«Аэрофлот» перестал летать в Сирию в августе 2012 года — больше чем через год после начала гражданской войны в стране. Сообщение между Москвой и Дамаском осуществляет сирийская Cham Wings.