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Администрация Симферополя ушла в отставку
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Администрация Симферополя ушла в отставку
Политика, 13:29
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Администрация Симферополя ушла в отставку

Городская администрация Симферополя ушла в отставку в полном составе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя городского совета Виктора Агеева.

«Заявление об увольнении написали все заместители», — сказал Агеев. Он уточнил, что новым первым заместителем планируется назначить бывшего вице-спикера парламента Крыма Наталью Маленко, на которую временно возложат полномочия главы администрации до проведения конкурса. «Первый заместитель по процедуре будет формировать всех заместителей, которым мы будем утверждать на сессии», — отметил он.

9 ноября глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку мэра Симферополя Игоря Лукашева. Причиной стали проблемы с уборкой мусора, транспортом и ремонтом дорог. При этом Аксенов отметил, что к Лукашеву не было вопросов, связанных с коррупцией, и мэр признал ошибки, допущенные в ходе работы. Он занимал пост главы администрации Симферополя с сентября 2017 года. Глава Крыма также предложил уволиться всем его заместителям.

Теги: Крым , Симферополь , Чиновники , увольнение
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