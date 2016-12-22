Аксенов поручил мэру Симферополя уволиться

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку мэра Симферополя Игоря Лукашева. Об этом он рассказал на итоговом совещании по работе мониторинговой группы правительства республики, которая оценивала деятельность горадминистрации, передает «Крыминформ».

По словам Аксенова, в пятницу, 9 ноября, он обсудил с Лукашевым «причины невыработки позиции и отсутствия решений по основным направлениям». В частности, речь шла о проблемах с уборкой мусора, транспортом и ремонтом дорог. «По итогу разговора я предложил Игорю Михайловичу Лукашеву написать заявление об увольнении с этой должности, он мое поручение выполнил», — заявил Аксенов.

Он отметил, что к Лукашеву не было вопросов, связанных с коррупцией, и подчеркнул, что бывший мэр признал ошибки, допущенные в ходе своей работы. «Мы найдем, где ему приложить усилия, и он дальше будет трудиться — мы договоримся, какой это будет формат», — сказал Аксенов.

Он также предложил уволиться всем замест​ителям главы администрации Симферополя. С понедельника, 12 ноября, по словам Аксенова, начнется «перезагрузка» администрации города.

Лукашев стал мэром Симферополя в сентябре 2017 года. Своей целью после назначения он назвал превращение города в «настоящую столицу Крыма». Его предшественник на этом посту, Геннадий Бахарев ушел в отставку по состоянию здоровья.

В мае 2018-го крымское управление МВД сообщило, что бывшему главе администрации одного из муниципальных образований республики предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. По версии правоохранителей, чиновник незаконно передал коммерческой организации участок земли площадью 5 тыс. кв. м. Арендная плата за него не поступала в бюджет, в результате республике был нанесен ущерб в размере 3,2 млн руб. В МВД не назвали имя чиновника, но «РИА Новости» и «Коммерсантъ» сообщали, что речь идет о Бахареве.​