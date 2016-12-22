Осужденному за подготовку покушения на Путина казахстанцу отказали в УДО

Волжский районный суд Самарской области отказал в условно-досрочном освобождении казахстанцу Илье Пьянзину, который отбывает наказание за подготовку покушения на президента Владимира Путина, заявил прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Сергей Маркелов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мосгорсуд осудил тогда 28-летнего Пьянзина за подготовку покушения на Путина в 2013 году. Казахстанца приговорили к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение взрывчатки, участие в вооруженной группе и подготовку покушения на представителя власти. По версии следствия, Пьянзин в 2011 году на территории Украины вступил в вооруженную группу, созданную по распоряжению террориста Доку Умарова для убийства Путина. По замыслу организаторов покушения, на пути президентского кортежа в Москве должен был взорваться заминированный автомобиль. В 2012 году при изготовлении бомбы она взорвалась, убив одного из членов группы. Пьянзин вместе с еще одним членом сообщества, уроженцем Чечни Адамом Осмаевым был задержан украинскими властями. Казахстанец Пьянзин был выдан в Россию.

В мае 2017 года Пьянзин попросил президента о помиловании, в котором ему было отказано.

Осмаев был арестован на Украине, но в ноябре 2014 года был отпущен по решению Приморского суда Одессы, который признал его виновным, но засчитал ему пребывание в СИЗО за тюремный срок. До этого Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине не выдавать Осмаева в Россию.

После освобождения Осмаев вступил в батальон имени Джохара Дудаева и принял участие в военных действиях в Донбассе на стороне украинской армии.

В июне 2017 года Осмаева в центре Киева ранил человек, представившийся французским журналистом.

