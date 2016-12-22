Директор дома престарелых избежал тюрьмы после смерти 18 человек

Директор дома престарелых под Красноярском, где умерли 18 постояльцев, признан судом виновным в ненадлежащем оказании услуг, однако избежал уголовного наказания, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

Как выяснило следствие, в 2011–2016 годах прибывавшие в заведение люди в возрасте от 78 до 93 лет редко проживали в нем дольше двух недель, так как при ухудшении состояния здоровья им не вызывалась скорая. Кроме того, в помещениях не выполнялись санитарные нормы, что создавало угрозу жизни и здоровью постояльцев.

Директор был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Потерпевшими по делу признаны 15 человек — родственники погибших. Суд приговорил директора к полутора годам ограничения свободы и прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности.

Обвиняемый свою вину не признал. Следствие будет инициировать перед прокуратурой вопрос об обжаловании приговора.

В середине октября было возбуждено уголовное дело против директора дома престарелых в Пермском крае. Пожарные и соцзащита выявили нарушения безопасности и санитарных норм.