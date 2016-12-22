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Под Саратовом три человека умерли после распития суррогатного алкоголя
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Под Саратовом три человека умерли после распития суррогатного алкоголя
Общество, 11:32
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Под Саратовом три человека умерли после распития суррогатного алкоголя

Следователи проводят проверку после обнаружения трех тел в одной из квартир города Энгельса Саратовской области, сообщается на сайте регионального управления СК.

Тела обнаружила 12 ноября девушка, которая проживала в квартире вместе с матерью и дедушкой. Она не смогла открыть запертую изнутри дверь и вызвала спасателей, которые обнаружили тела хозяина квартиры, женщины и мужчины. «В ходе осмотра видимых телесных повреждений на телах погибших не обнаружено», — указывается в сообщении. СК назначил ряд экспертиз, в том числе химическую и судебно-медицинскую.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава уточняет, что, по предварительным данным, люди скончались от отравления фальсифицированным алкоголем. Местное издание «Четвертая власть» со ссылкой на источник также писало, что, предположительно, трое человек отравились неизвестным веществом. По данным портала, в квартире была найдена бутылка с неизвестной жидкостью.

Пресс-служба минздрава Саратовской области подтвердила РБК смерть троих жителей Энгельса, причины в ведомстве уточнять отказались. «Вчера вечером на вызов выехала скорая помощь. Трое человек скончались до приезда медицинской бригады. Приехавшие медики только констатировали смерть», — сообщил сотрудник пресс-службы.

В июне в Магнитогорске 15-летняя девочка скончалась после распития алкоголя с одноклассницей. По факту произошедшего СК возбудил дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека).

Теги: смерть , отравление алкоголем , суррогатный алкоголь , Саратовская область
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