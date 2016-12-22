Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка соляной кислоты

В промзоне Грисхайм во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров соляной кислоты, говорится в сообщении на сайте городской пожарной службы.

Утечка произошла из контейнера, в котором хранилась кислота на предприятии Weylchem ​​Griesheim GmbH. Жителям прилегающих районов рекомендовано не открывать окна. Движение общественного и личного транспорта в обозначенной экстренными службами и оцепленной полицией зоне приостановили.

К настоящему моменту, сообщают пожарные, угрозы жизни и здоровью населения нет, пробы воздуха дали отрицательный результат.

В июле в результате утечки химиката в багажном отделении аэропорта Варшавы пострадали 14 человек. Источником утечки, предположительно, являлась бочка с фенилацетонитрилом (цианистый бензил), которая не была герметична. Вещество используется для синтеза ряда лекарств и при горении образует смертельно опасный яд.

