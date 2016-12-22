Из-за утечки химиката в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек

В аэропорту им. Шопена в Варшаве из-за утечки токсичного химиката в багажном терминале пострадали 14 человек, заявили в пожарной команде Мазовецкой. Об этом сообщает местное издание Warszawa w Pigułce.

Вещество, как сообщили изданию, оказывает раздражающее действие на глаза и слизистые оболочки. 14 человек оказались поражены им и были госпитализированы. На данный момент действие химиката нейтрализовано антидотом. ​

На прикрепленных к посту варшавской пожарной службы фотографиях видно, как люди в защитных костюмах обрабатывают место инцидента реагентами.

Как сообщает RMF 24, источником утечки, предположительно, являлась бочка с фенилацетонитрилом, которая не была герметична. 14 человек были эвакуированы из здания, они жаловались на боли и тошноту. Всего в помещении стояло 36 таких бочек, остальные оказались закрыты.

Фенилацетонитрил (цианистый бензил) используется в фармацевтической промышленности для синтеза ряда лекарств.При горении производит смертельный яд — синильную (цианистоводородную) кислоту. В России вещество включено в класс прекурсоров, его оборот частично ограничен.