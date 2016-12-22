В Таджикистане опровергли подготовку теракта против российской базы

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана опроверг информацию о подготовке теракта против 201-й российской военной базы, сообщает таджикский портал «Азия-Плюс».

В то же время, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГКНБ, в республике подтвердили, что накануне были задержаны 12 человек, подозреваемых в подготовке теракта, который должен был произойти не на российской базе, а в Душанбе. Эти лица, по данным таджикских спецслужб, причастны к группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Они были завербованы в нее через интернет. При обыске в квартире у одного из задержанных были найдены самодельные бомбы и поражающие элементы для них.

Днем ранее стало известно, что на военной базе России в Таджикистане был усилен режим безопасности. Поводом для этого послужила информация СМИ о задержании боевиков ИГ, готовивших атаки против российских военных. По информации «Радио Озоди» (таджикский филиал «Радио Свобода»), нападение готовилось на военную комендатуру 201-й базы, где планировалось устроить взрыв. Таджикские власти на тот момент никак не оповещали российских военных о какой-либо опасности и не подтверждали информацию о задержаниях подозреваемых в терроризме.



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