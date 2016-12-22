Самолет вернулся в Красноярск после взлета из-за датчика открытия двери
Общество, 07:26
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Самолет вернулся в Красноярск после взлета из-за датчика открытия двери
Boeing, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот» и выполнявший рейс Красноярск — Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика открытия грузовой двери, передает ТАСС со ссылкой на представителя красноярского аэропорта Никита Палеха.
«После вылета замигала лампочка датчика открытия грузовой двери. Пилот принял решение совершить посадку», — рассказал он.
Представитель аэропорта добавил, что на борту самолета находились 77 человек, посадка прошла штатно. Причины срабатывания датчика устанавливают.
Ранее сообщалось, что из Иркутска не смог вылететь самолет Air France, прибывший туда за пассажирами совершившего вынужденную посадку Boeing-777. Причиной стал отказ гидросистемы из-за мороза.