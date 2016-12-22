На упадок сил осенью пожаловались 34% россиян

Упадок сил и повышенную утомляемость осенью чувствуют чуть больше трети (34%) россиян, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Еще 19% опрошенных заявили, что осенью испытывают резкие перепады настроения, а 18% респондентов пожаловались на сонливость. 16% участников опроса рассказали, что осенью становятся излишне раздражительными.

Кроме того, 15% россиян заявили, что в это время года страдают от апатии, а 11% рассказали о нарушении питания. При этом 42% опрошенных заявили, что осенью у них ухудшается настроение, но большая часть (55%) таких затруднений не испытывает.

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36% опрошенных рассказали, что бороться со стрессом им помогает общение с родными из близкими. «Многим также помогает хобби (24%), кино (23%), литература (19%), а 15% достаточно просто побездельничать на диване», — сообщили авторы опроса.

Как отметили во ВЦИОМ, только 13% россиян в числе ассоциаций к осени назвали плохую погоду и грязь. В 2016 году такой ответ дали 30% респондентов.