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ВЦИОМ оценил общественную активность россиян
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ВЦИОМ оценил общественную активность россиян
Общество, 11:47
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ВЦИОМ оценил общественную активность россиян

Около 36% россиян за последний год участвовали в субботниках и мероприятиях по благоустройству. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Еще 21% респондентов участвовал в сборе средств и вещей для людей, оказавшихся в тяжелом положении, а 19% перечисляли деньги нуждающимся и общественным организациям, а 8% работали волонтерами. При этом около трети опрошенных (32%) ​не участвовали в общественной жизни.

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Чаще других волонтерством занималась молодежь (18–24 года) — 22%. В то же время об участии в работах по благоустройству и субботниках чаще всех заявляли лица 45–59 лет — 39%, они же больше других помогают деньгами и вещами (24%).

Опрос ВЦИОМа проводился 18 октября среди 1600 респондентов старше 18 лет. 

Теги: ВЦИОМ , Волонтерство , благотворительность
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