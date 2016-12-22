Минобороны показало архивное видео полетов бомбардировщика Ту-95

Российское Минобороны опубликовало архивные кадры со стратегическим бомбардировщиком Ту-95 к годовщине его первого полета. Видеозапись опубликована на YouTube-канале министерства. В ролике использованы как черно-белые кадры, в том числе и полета, так и более поздние цветные материалы.

Видео: Минобороны России

«66 лет назад свой первый полет совершил знаменитый русский «медведь», стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95», — сообщили в Минобороны, отметив, что прототип самолета впервые поднялся в воздух 12 ноября 1952 года.

В военном ведомстве подчеркнули, что у бомбардировщика есть более 20 различных модификаций, включая пассажирские, учебные, военно-транспортные, а также разведывательные и другие.

«Модификация Ту-95В была построена в единственном экземпляре для испытания «Царь-бомбы», а один экспериментальный Ту-95 в начале 1960-х годов оснастили ядерным реактором», — добавили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что всего было выпущено более 500 различных Ту-95. Одна из их модификаций — Ту-95МС использовались для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии.