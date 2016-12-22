ФСБ задержала в Краснодарском крае работавшего на СБУ таксиста

В Краснодарском крае по подозрению в шпионаже задержали гражданина Украины Юрия Пермякова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, Пермяков работал таксистом и постоянно посещал Россию.

«Агент работал под псевдонимом «Вова». Его завербовал сотрудник регионального управления СБУ (Службы безопасности Украины) на подконтрольной Киеву части Луганской области», — указывается в сообщении. По данным УФСБ, Пермяков должен был передавать украинской спецслужбе информацию о передвижении военной техники на юге России. Об этом рассказал он сам после задержания.

Пермяков был выдворен с территории России, ему также запретили въезд в страну. Уточняется, что человек, сам сообщивший органам безопасности о своей вербовке освобождается от уголовного преследования за госизмену или шпионаж.

В сентябре в Краснодарском крае задержали украинца Сергея Стефаненко, который, будучи агентом СБУ, собирал сведения о военных объектах, передвижении военной техники и кадровом составе Минобороны России. Его также выдворили за пределы страны.