В торговом центре в Минске обвалился потолок

Фото: 112MINSK / Twitter

В Минске в торговом центре «Арена Сити» обвалился потолок. Об этом сообщается на странице городского управления МЧС в Twitter.

ТЦ расположен на проспекте Победителей, 84. Потолок обвалился на площади 150 кв.м.​

Как сообщил корреспондент издания «Наша Нива» с места ЧП, с потолка в левом крыле ТЦ, где располагаются цветочный магазин и магазин аксессуаров для мобильных телефонов, начал падать гипсокартон и алюминиевые конструкции.

По словам корреспондента, часть потолка обрушилась на девушку, находившуюся в тот момент в цветочном магазине. Бригада скорой помощи подтвердила информацию о пострадавшей, сообщает газета «Обозреватель». По данным издания, ее госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. Состояние девушки оценивается как средней степени тяжести.