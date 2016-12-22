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В Польше при обрушении потолка в торговом центре пострадали семь человек
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В Польше при обрушении потолка в торговом центре пострадали семь человек
Общество, 28 окт, 23:34
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В Польше при обрушении потолка в торговом центре пострадали семь человек

На юго-востоке Польши в городе Жешув при обрушении потолка в торговом центре семь человека получили ранения, из которых шестеро были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передает RMF 24.

Как отметили в правоохранительных органах, подвесной потолок обрушился на первом этаже торгового центра на площади от 40 до 50 метров. После инцидента ТЦ был эвакуирован, так как сработала пожарная сигнализация.

Как отмечает Wyborcza, потолок упал в одном из бутиков, в котором в момент обрушения были 50 человек. Всего из ТЦ были эвакуированы 3 тыс. человек. О причинах инцидента не сообщается.

Теги: Польша , торговый центр , происшествие
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