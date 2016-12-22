Путин одобрил наказание за «резиновые офисы» для мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку иностранных граждан на учет в нежилых помещениях. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, под фиктивной постановкой на учет подразумевается осуществление миграционного учета на основании недостоверных документов и сведений.

К уголовной ответственности будут привлекать, если мигрант был поставлен на учет в помещении, где тот фактически не намерен проживать, или если принимающая сторона фактически не намерена предоставлять ему это помещение. Закон также предусматривает наказание за постановку мигрантов или лиц без гражданства на учет «по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную деятельность».

​​За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в нежилом помещении предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., либо лишением свободы на срок до трех лет.