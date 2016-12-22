Госдума одобрила уголовное наказание за «резиновые офисы» для мигрантов

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, предусматривающий уголовное наказание за фиктивную постановку на учет в нежилых помещениях иностранных граждан, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Раньше такая ответственность наступала лишь за фиктивную регистрацию в домах и квартирах. За это может грозить до трех лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

В Госдуме подчеркнули, что под фиктивной постановкой иностранцев на учет в законодательстве понимается предоставление заведомо недостоверных сведений, а также регистрация лиц, которые не планируют жить по указанному адресу. Кроме того, уголовное наказание последует в том случае, если мигрантов поставили на учет по адресу организации, в которой они не работают.

Нарушителей может ждать лишение свободы на срок до трех лет с запретом занимать определенные должности, штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до трех лет.

В сентябре в Госдуме одобрили поправки в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства». В документе предлагалось считать «фиктивной постановкой на учет по месту пребывания» случаи, когда нарушителей регистрируют в нежилых помещениях.