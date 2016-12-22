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Group-IB объявила о переносе штаб-квартиры из Москвы в Сингапур
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Group-IB объявила о переносе штаб-квартиры из Москвы в Сингапур
Бизнес, 14:31
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Group-IB объявила о переносе штаб-квартиры из Москвы в Сингапур

Компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопастности, объявила о переносе своей штраб-квартиры из Москвы в Сингапур. О намерении до конца текущего года открыть штаб-квартиру в этом городе, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Это решение обусловлено как ростом международного бизнеса компании, драйвером роста которого стали страны Юго-Восточной Азии, так и благоприятными условиями для ведения бизнеса. «Мы выбрали страну благоприятную для ведения бизнеса и сохранившую политический нейтралитет», — приводятся в сообщении слова основателя и генерального директора Group-IB Ильи Сачкова.

По его словам, свою роль сыграли местные программы, содействующие развитию предпринимательства, отсутствие административных барьеров, льготные налоговые условия и благоприятный инвестиционный климат — Group-IB планирует инвестировать в развитие инфраструктуры по противодействию киберпреступности в регионе около $30 млн в течение ближайших лет.

В разговоре с РБК представитель Group-IB пояснил, что речь идет именно о переносе штаб-квартиры компании, в Сингапуре будет базироваться весь совет директоров и основной менеджмент. По его словам, гендиректор компании планирует проводить в Сингапурском офисе ​до 50% времени, однако о смене гражданства пока речи не идет.

Представитель Group-IB также отметил, что для бизнеса в области кибербезопасности важно, чтобы компания управлялась из места, где сочетаются «экономическая стабильность, политический нейтралитет страны, правильная защита интеллектуальной собственности и режим регистрации патентов», которых у компании уже немало. Штаб-квартира компании контролирует остальные офисы, определяет их политику, может вмешиваться в операционную деятельность, устанавливает планы и цели для компании, добавил он.

Московский офис Group-IB при этом «останется центром разработки большинства продуктов компании». В Москве продолжат работать и большинство сотрудников компании (сейчас — более 300 человек). В Сингапур переедут только 15 человек, а «остальные 75 будут наняты на локальном рынке, в соответствии с законодательством страны», сообщает Group-IB.

Теги: Group-IB , кибербезопасность , Сингапур , Инвестиционный климат
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