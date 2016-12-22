Путин присвоил генеральские звания десяти сотрудникам МВД

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания нескольким сотрудникам Министерства внутренних дел (МВД). Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Роману Дееву и Игорю Иванову. Генерал-майорами полиции стали семь человек: Александр Бережный, Александр Востриков, Михаил Коробкин, Александр Мешков, Игорь Рыжевич, Александр Табакаев и Александр Щеглов. Звание генерал-майора президент присвоил Валерию Никитину.

В конце августа Путин освободил 15 генералов в СК, МВД, ФСИН и МЧС от занимаемых должностей. Больше всего генералов — восемь — президент освободил от должностей в МВД.