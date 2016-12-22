ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,97 67,17 EUR Нал. 76,55 75,76 USD Бирж. 67,65 -0,36 EUR Бирж. 76,12 -0,91 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 6447,40 +34,30 IMOEX 2424,42 +0,87% RTSI 1128,60 +0,64% Brent 71,32 +1,39% DJIA 25989,30 -0,77% Nasdaq 7406,90 -1,63%
Путин присвоил генеральские звания десяти сотрудникам МВД
Лента новостей
Пять трендов в e-commerce: чего хотят российские интернет-пользователи 12:55, Потребрынок  Президент АКАР оценил рекламный рынок за 9 месяцев почти в 330 млрд руб. 12:51, Бизнес Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 12:29, РБК и Schneider Electric СМИ узнали о драке Рибери с журналистом после поражения от «Боруссии» 12:28, Спорт Медведев отправил в отставку шефа своего протокола 12:27, Политика В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды новых наркотиков 12:25, Общество Директор «Табакерки» заявил об уходе из театра 12:15, Общество Медведев «защитил» прокуроров шлемами и бронежилетами 12:11, Общество Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 11:59, РБК и Lenovo Токен Telegram подорожает в несколько раз: как заработать на криптовалюте 11:53, Крипто 9 российских марок верхней одежды 11:48, Pink У замгендиректора «дочки» «Вертолетов России» на работе украли 3 млн руб. 11:48, Общество Путин присвоил генеральские звания десяти сотрудникам МВД 11:42, Политика Покупать местное: магазин для осознанных покупателей 11:28, Партнерский материал Звезды сошлись: почему миллениалы обращаются к астрологии 11:27, Стиль Кандидат в президенты Грузии заявила об угрозах 11:23, Политика Пожары в Калифорнии уничтожили дом актера Джерарда Батлера 11:13, Общество WSJ отметила успехи России по дедолларизации 11:00, Финансы Электромотоцикл от Harley Davidson: как отреагируют акции 10:52, Quote РАКИБ предложил отказаться от законопроекта о криптовалютах 10:45, Крипто Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 10:40, РБК и FW Raiffeisen Новый Mitsubishi L200: все подробности о популярном пикапе 10:33, Авто Врио главы Башкирии запретил чиновникам использовать слово «невозможно» 10:28, Политика Глава ГИБДД рассказал о штрафе в 5 тыс. руб. за опасное вождение 10:27, Общество В Японии потерпел крушение военный самолет США 10:24, Политика Атмосферное давление в Москве побило 25-летний рекорд 10:19, Общество
Путин присвоил генеральские звания десяти сотрудникам МВД
Политика, 11:42
0
Путин присвоил генеральские звания десяти сотрудникам МВД

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания нескольким сотрудникам Министерства внутренних дел (МВД). Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Роману Дееву и Игорю Иванову. Генерал-майорами полиции стали семь человек: Александр Бережный, Александр Востриков, Михаил Коробкин, Александр Мешков, Игорь Рыжевич, Александр Табакаев и Александр Щеглов. Звание генерал-майора президент присвоил Валерию Никитину.

Владимир Путин снял с должностей 15 генералов
Политика

В конце августа Путин освободил 15 генералов в СК, МВД, ФСИН и МЧС от занимаемых должностей. Больше всего генералов — восемь — президент освободил от должностей в МВД.

Теги: Владимир Путин , ГУ МВД России , генералы полиции
Главное
Медведев отправил в отставку шефа своего протокола Политика
Материалы по теме
Владимир Путин снял с должностей 15 генералов Политика
Путин провел перестановки в руководстве СК, МВД и прокуратуры в регионах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter