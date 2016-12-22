Владимир Путин снял с должностей 15 генералов

Президент освободил от занимаемых должностей замглавы МЧС России, главу СК по Ханты-Мансийскому округу, а также руководящих сотрудников в ряде других ведомств

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин свои указом освободил от занимаемых должностей 15 генералов в четырех силовых ведомствах — СК, МВД, ФСИН и МЧС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом президент освободил от должности замминиста МЧС Владлена Аксенова, главу СК по Ханты-Мансийскому округу — Югре Анвара Ахмедзянова и прокурора Приморского края Сергея Бессчастного.

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