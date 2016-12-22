В Японии начались совместные с США военные учения

Вооруженные силы США и Японии начали крупномасштабные совместные учения Keen Sword на базе Мисава в префектуре Аомори. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, цель учений заключается в отработке совместных действий во время чрезвычайных ситуаций.

Так, по данным Министерства обороны Японии, 31 октября военные отработают взаимодействие при проведении поисково-спасательных операции. Согласно сценарию учений, пилот дежурившего американского истребителя F-16 Fighting Falcon подал сигнал бедствия. Военные провели ряд действий для его обнаружения и эвакуировали его на спасательном вертолете.

Учения продлятся до 8 ноября. К ним привлечены около 47 тыс. японских военных и 9,5 тыс. американских военнослужащих.