Японку заподозрили в убийстве сержанта американской военной полиции

В Японии задержали 27-летнюю девушку, признавшуюся в убийстве сотрудника военной полиции США. Об этом сообщает телеканал NHK.

Японка призналась в ходе допроса, что встречалась с сержантом и убила его, не желая расставаться. Она ножом нанесла несколько ударов в шею американскому военнослужащему, когда они находились у нее дома в Токио. Он умер от потери крови. Сержант служил на базе Йокота.

После того, как американец умер, она заявила, что хотела совершить суицид, но передумала. Полиция продолжает уточнять причины и подробности произошедшего.

В Японии периодически происходят инциденты с американскими военнослужащими. Чаще всего это случаи насилия в отношении местных жительниц. Самым известным стал эпизод с похищением и изнасилованием тремя солдатами Армии США 12-летней школьницы на Окинаве в 1995 году. Последний резонансный эпизод произошел в мае 2016 года, когда работник базы США Кадэна изнасиловал и убил японскую девушку.