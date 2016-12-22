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Alibaba поставила рекорд продаж в День холостяка
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Alibaba поставила рекорд продаж в День холостяка
Бизнес, 21:23
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Alibaba поставила рекорд продаж в День холостяка

Общий объем продаж компании Alibaba Group через площадку Alipay за 11 ноября, когда в Китае проходит День холостяков, составил $30,8 млрд, что выше рекордного показателя в 2017 году на 27%. Об этом сообщается на корпоративном новостном сайте Alizila. В прошлом году 11 ноября было продано товаров на $25,3 млрд.

Как отмечается в сообщении, в десятку стран, из которых больше всего покупали товаров, входит Япония, США, Корея, Австралия, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Новая Зеландия. Замыкает топ Италия.
По данным Bloomberg, самыми продаваемыми товарами стала продукция Xiaomi, Apple и Dyson.

Распродажи в День холостяков Alibaba Group впервые запустила в 2009 году и проводит их на своих торговых площадках. Этот день проходит в Китае каждый год, а четыре единицы символизируют не состоящих в браке людей. Традиция отмечать этот праздник зародилась в 1990-е годы в китайской университетской среде, когда в этот день люди сами себе покупают подарки.

Теги: Alibaba Group , онлайн-коммерция , Магазин
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