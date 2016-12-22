Явка на повторных выборах главы Хакасии на 14:00 мск составила 40,9%

В Хакасии во втором туре выборов губернатора республики явка на 18:00 (14:00 мск) составила 40,9%. Об этом сообщается на сайте региональной избирательной комиссии.



По словам заместителя председателя избиркома Ирины Адмаевой, явка на 5% выше, чем в первом туре, который прошел 9 сентября, передает «РИА Новости».

В воскресенье, 11 ноября, проходят повторное выборы губернатора республики. В выборах принимает участие единственный кандидат, а именно представитель КПРФ Валентин Коновалов. Чтобы возглавить Хакасию, ему нужно набрать более 50% голосов. В том случае, если этого не произойдет, то в республике будут назначены еще одни выборы.



Первоначально во втором туре выборов принимал участие действующий глава республики Виктор Зимин, но он ушел в отставку после оглашения результатов первого тура и снял свою кандидатуру. Затем в выборной гонке решили принять участия другие кандидаты, а именно Андрей Филягин из «Справедливой России» и Александр Мяхар от «Партии роста». Затем они также отказались от участия, и единственным кандидатом на пост губернатора остался Коновалов.