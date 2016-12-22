После нападения на и.о. главы Росимущества по Москве возбудили дело

По факту нападения в Самарской области на и.о. главы управления Росимущества по Москве Айвара Кинжабаева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД по региону.
Уточняется, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемые разыскиваются.
Информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах. При этом в пресс-службе ГУ МВД агентству не раскрыли личность пострадавшего.
О нападении на Кинжабаева стало известно накануне. По предварительным данным, в его дом ворвались четверо неизвестных и ранили его ножом. Кинжабаева госпитализировали, члены его семьи не пострадали. Источник «Интерфакса» говорил, что ему сделали операцию, и он находится в реанимации.
До августа 2018 года Кинжабаев возглавлял самарское территориальное отделение Росимущества.