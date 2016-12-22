Из банкомата на юге Москвы украли более 8 млн руб.

В Москве злоумышленники похитили из банкомата более 8 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
Уточняется, что сообщение о срабатывании сигнализации в банкомате на проспекте Андропова поступило 9 ноября. «Прибывшими на место сотрудниками установлено, что примерно в 21:43–21:45 неизвестные вскрыли банкомат, откуда похитили кассеты с деньгами», — сказали в пресс-службе. Материальный ущерб составил 8 335 531 руб., добавили в МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК России (кража), принимаются меры по розыску и задержанию преступников.
В конце сентября в Северном Бутово подорвали банкомат в отделении Райффайзенбанка. В результате инцидента никто не пострадал. По данным ГУ МВД, из банкомата похитили €27 тыс. По факту произошедшего возбудили дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК).