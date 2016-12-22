Число жертв теракта в Сомали возросло до 53 человек

Число жертв серии взрывов около отеля в сомалийском Могадишо достигло 53 человек. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что количество раненых превысило сто человек. Старший офицер полиции Сомали капитан Мохамед Хусейн рассказал агентству, что количество жертв может возрасти.
Взрывы произошли 9 ноября около гостиницы в центре Могадишо, которая располагается около штаб-квартиры департамента уголовных расследований Сомали. Тогда сообщалось о 30 погибших.
После взрывов полиция и охранники отеля открыли огонь по террористам и смогли застрелить четверых из них. Еще двое были террористами-смертниками. AP отмечает, что всего произошло четыре взрыва, а бомбы располагались в автомобилях. Ответственность за них взяла на себя запрещенная в России исламистская группировка «Аш-Шабаб».