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Подозреваемым в подготовке покушения на Макрона предъявили обвинения
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Подозреваемым в подготовке покушения на Макрона предъявили обвинения
Общество, 03:55
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Подозреваемым в подготовке покушения на Макрона предъявили обвинения

Группе из четырех человек, планировавшей покушение на президента Франции Эммаюэля Макрона, предъявили обвинение. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

По данным агентства, им предъявили обвинение в создании ​«преступного террористического объединения» и «несанкционированном хранении оружия в связи с целью терроризма».

Источник FranceInfo подтвердил информацию об обвинениях и рассказал, что двоих злоумышленников поместили под стражу до суда. Два других попросили отложить обсуждение вопроса об их задержании, которое состоится на следующей неделе.

Правоохранительные органы Франции 6 ноября задержали шесть подозреваемых в подготовке нападения на Макрона, которые были сторонниками ультраправого движения.

Телеканал France-2 со ссылкой на источники сообщал, что злоумышленники планировали обмануть систему охраны. Они хотели совершить атаку на президента Франции во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Группа хотела пронести керамический нож, который не фиксируется металлоискателем. Организатором несостоявшегося нападения стал бывший предприниматель, 62-летний Жан-Пьер Б.

Теги: Эмманюэль Макрон , покушение
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