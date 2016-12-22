Во Франции задержали подозреваемых в подготовке атаки на Макрона
Политика, 15:43
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Во Франции задержали подозреваемых в подготовке атаки на Макрона
Правоохранительные органы Франции задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке атаки на президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает BFM TV.
По данным телеканала, задержания были произведены в трех французских департаментах — Изер, Иль и Вилен, Мозель.
Предварительное расследование подготовки нападения на президента было начато Парижской прокуратурой.
Как отмечает BFM TV, подозреваемые планировали осуществить «насильственные действия» против Макрона. Телеканал также сообщил, что все шестеро задержанных близки к ультраправому движению.