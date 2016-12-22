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В Санкт-Петербурге потушили пожар в гипермаркете «Лента»
Общество, 16:20
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В Санкт-Петербурге потушили пожар в гипермаркете «Лента»

Пожар в гипермаркете «Лента» в городе Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Как отмечается в сообщении, в результате возгорания пострадал торговый зал и частично обрушилась кровля. В «Ленте» отметили, что административная часть здания и грузовая зона «в удовлетворительном состоянии».

Очаг пожара находился под кровлей в торговом зале. В «Ленте» отметили, что системы пожаротушения сработали штатно и находились в исправном состоянии. Из здания были выведены сто человек. В результате один сотрудник магазина получил ссадины и отправлен в больницу, но после осмотра его отпустили домой.

Сумма ущерба от пожара уточняется. В компании добавили, что магазин будет восстановлен. Его здание было застраховано.

В «Ленте» рассказали, что последняя проверка систем пожарной безопасности пострадавшего гипермаркета проходила в декабре 2017 года и МЧС выдало все разрешительные документы. Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил РБК, что в ходе проверки были выявлены нарушения, но затем их устранили. Он также подтвердил, что все системы противопожарной безопасности магазина были «исправны» и находились в «рабочем состоянии». Причина пожара пока не известна, сказал Еникеев.

Появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
Общество

Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что, по предварительным данным,​ причиной пожара могла быть неисправность электрооборудования, которое находилось под кровлей магазина. Пожар в гипермаркете произошел 10 ноября. Его площадь составила 5 тыс. кв. м. В результате пострадали два человека, а именно посетитель, который отравился дымом, и сотрудник «Ленты».

Теги: Пожар , гипермаркет , Санкт-Петербург
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