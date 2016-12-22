В Санкт-Петербурге потушили пожар в гипермаркете «Лента»

Пожар в гипермаркете «Лента» в городе Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Как отмечается в сообщении, в результате возгорания пострадал торговый зал и частично обрушилась кровля. В «Ленте» отметили, что административная часть здания и грузовая зона «в удовлетворительном состоянии».
Очаг пожара находился под кровлей в торговом зале. В «Ленте» отметили, что системы пожаротушения сработали штатно и находились в исправном состоянии. Из здания были выведены сто человек. В результате один сотрудник магазина получил ссадины и отправлен в больницу, но после осмотра его отпустили домой.
Сумма ущерба от пожара уточняется. В компании добавили, что магазин будет восстановлен. Его здание было застраховано.
В «Ленте» рассказали, что последняя проверка систем пожарной безопасности пострадавшего гипермаркета проходила в декабре 2017 года и МЧС выдало все разрешительные документы. Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил РБК, что в ходе проверки были выявлены нарушения, но затем их устранили. Он также подтвердил, что все системы противопожарной безопасности магазина были «исправны» и находились в «рабочем состоянии». Причина пожара пока не известна, сказал Еникеев.
Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что, по предварительным данным, причиной пожара могла быть неисправность электрооборудования, которое находилось под кровлей магазина. Пожар в гипермаркете произошел 10 ноября. Его площадь составила 5 тыс. кв. м. В результате пострадали два человека, а именно посетитель, который отравился дымом, и сотрудник «Ленты».