Появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге

В Сети появилось видео крупного пожара в Санкт-Петербурге, который уничтожил гипермаркет «Лента» на Обводном канале.

Пожар в гипермаркете «Лента» в Петербурге (Видео: ТЕЛЕ МЕДИА / YouTube)

О том, что в гипермаркете произошло возгорание, стало известно ранее 10 ноября. Общая площадь пожара составила около 5 тыс. кв. м. Около 800 человек были эвакуированы из здания, есть двое пострадавших.

Среди пострадавших — работник магазина, который повредил позвоночник, и посетитель, который отравился дымом.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.