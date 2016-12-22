Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и пожелал им удачи. С поздравлением российский лидер обратился в ходе визита в Московский университет МВД им. Кикотя, сообщается на сайте Кремля.



«Вы выбрали для себя сложную профессию — да что там профессию — судьбу», — сказал президент. Он пояснил, что когда человеку вручают табельное оружие или его наделяют особыми полномочиями, на его плечи ложится «огромный груз ответственности». Путин сказал, что в России всегда сильно уважали «солдат правопорядка», которые «честно и добросовестно» исполняли свой долг.

Путин также поблагодарил ветеранов МВД за службу и за то, что они «сделали» для России и ее народа, и за то, что они передают свой опыт молодым сотрудниками правоохранительных органов. Российский лидер добавил, что основой успешной службы являются главные качества и принципы сотрудника МВД, а именно порядочность, честность и преданность своему делу и долгу. «Мы знаем такие примеры, в том числе и в новейшей истории, и никогда не забудем наших товарищей, которые отдали во имя служения своему народу, государству и нашим гражданам самое дорогое — свою жизнь», — сказал российский лидер.



Президент также поздравил членов семей сотрудников МВД. Он пожелал им здоровья, терпения и выразил уверенность, что в их семьях будут крепчать «традиции взаимного уважения», поддержки и любви. Путин пояснил, что без этих составляющих не будет «счастья в доме» и «успеха по службе».