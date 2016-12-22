ПФР объяснил схему выплаты социальной пенсии работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры в настоящее время не получают социальную пенсию по старости, так как это является нормой действующего законодательства. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Это действующая много лет норма, которая закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечению», — сказали в ведомстве.

В ПФР напомнили, что социальная пенсия по старости не выплачивается гражданам страны, достигшим пенсионного возраста, а также иностранцам без гражданства, постоянно проживающим на территории России не менее 15 лет и достигшим пенсионного возраста, в период выполнения работы.

Накануне, 9 ноября, в ряде СМИ появилась информация о том, что Министерство труда и социальной защиты намерено отменить социальную пенсию по старости работающим пенсионерам.

По действующему законодательству, социальная пенсия назначается гражданам, которым не хватило страхового стажа или баллов для назначения страховой пенсии по старости. Сейчас средний размер социальной пенсии составляет чуть более 9 тыс. руб. По данным Пенсионного фонда, в России около 3,2 млн человек являются получателем социальной пенсии.