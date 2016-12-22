Генштаб Украины опроверг информацию об отстранении военных священников

Информация о директиве не допускать капелланов (военных священников) канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в военные части является «манипулятивной». Об этом заявили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Отдел взаимодействия с военными капелланами центра морально-психологического обеспечения вооруженных сил Украины сообщает, что указанная выше информация является неправдивой и манипулятивной», — говорится в сообщении в Facebook.

В Генштабе отметили, что решение по определению религиозной организации, от которой будет осуществляться отбор кандидата на должность капеллана, командиры военных частей принимают в соответствии с запросами солдат, которые устанавливаются через анонимный опрос.

«Никаких других распорядительных документов по вопросам назначения военных священников (запреты, преференций любым конфессиям и т.п.) в Вооруженных силах Украины не существует», — заключили в военном управлении.

8 ноября в Украинской православной церкви обвинили Генштаб ВСУ в том, что он препятствует и незаконно отстраняет от работы ​военных капелланов. По словам настоятеля храма Архистратига Михаила, архимандрита Луки (Винарчука), ранее расположенный в воинской части А-0222 (Президентский полк ВСУ) храм, настоятелем которого он является, был передан Украинской православной церкви «неканонического» Киевского патриархата (УПЦ КП).

Теперь, как отметил архимандрит, сформированы списки священников УПЦ МП, «которых назвали «участниками гибридной войны». «Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к личному составу», — пожаловался он.