Афины выдали Москве обвиняемого в незаконном обороте алкоголя на ₽157 млн

Власти Греции экстрадировали в Россию обвиняемого в создании преступного сообщества, которое занималось незаконным оборотом алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В ведомстве рассказали, что передача россиянина Автандила Георгиева состоялась 9 ноября. По версии следствия, обвиняемый с марта 2013 года по июнь 2014 года принял участие в создании преступного сообщества, объединившего несколько организованных групп.

«Возглавляемая им часть сообщников занималась незаконным оборотом немаркированной водки различных марок в городе Волгограде и других субъектах России», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что общий доход преступного сообщества превысил 157 млн руб. Помимо этого Георгиев вместе с сообщниками «отмыл» более 103 млн руб.

Автандил Георгиев был задержан в 2016 году на территории Греции. В июне того же года российская Генпрокуратура направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

​Он обвиняется по ч. 1 ст. 210 УК России (организация преступного сообщества), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК России (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные организованной группой в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере).