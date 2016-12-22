На юго-востоке Турции произошел взрыв на военной базе

На юго-востоке Турции, в провинции Хаккяри произошел взрыв на военной базе, сообщает Hurriyet. В результате взрыва погиб по меньшей мере один военный, еще двое получили ранения.

Информацию о взрыве подтверждает также CNN Turk. Инцидент произошел в городе Шемдинли, который расположен неподалеку от границы Турции с Ираком и Ираном. По предварительным данным, на военной базе была взорвана граната.

В середине октября в провинции Хаккяри была взорвана бомба на пути следования военного конвоя, в результате чего погибли два человека. За неесколько дней до этого при атаке на другой военный конвой возле полицейского участка погибли четыре человека. Турецкие власти обвинили в нападениях представителей Рабочей партии Курдистана (РПК).