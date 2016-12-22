В Казани экстренно сел пассажирский самолет из-за отказа одной из систем

В Международный аэропорт Казани экстренно вернулся пассажирский самолет, вылетевший в Абакан, из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану во «ВКонтакте».
По данным ведомства, инцидент произошел с самолетом Embraer ERJ-135 (бортовой номер 02857), на борту которого находились восемь человек — пятеро пассажиров и три члена экипажа. В результате произошедшего никто не пострадал.
«Во время полета, по предварительной информации, произошел отказ одной из автоматических систем (информация уточняется)», — говорится в сообщении.
По словам информированного источника «Интерфакс», самолет вернулся в Казань через 30 минут после вылета из-за технической неисправности. «Пассажиры и члены экипажа находятся в аэропорту», — отметил он.