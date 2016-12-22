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«Новая газета» узнала о письме Трампу от семей погибших при крушении MH17
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«Новая газета» узнала о письме Трампу от семей погибших при крушении MH17
Крушение Boeing в Донбассе, 20:17
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«Новая газета» узнала о письме Трампу от семей погибших при крушении MH17

Семьи жертв крушения малазийского Boeing ​обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой убедить российского лидера Владимира Путина обнародовать информацию об обстоятельствах происшествия. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на копию письма.

По мнению родственников погибших, позиция Москвы является «очевидной попыткой скрыть [правду] о случившемся». Они сравнили ситуацию с информацией о крушении рейса MH17 в Донбассе с поведением властей Саудовской Аравии в отношении убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, которое Трамп назвал «одним их худших сокрытий в истории сокрытий».

«Признавая, что мы не знаем всех фактов, нам кажется, что вы правы. И точно также мы можем говорить об убийстве 298 человек на борту MH17, которое находится в одной категории [с убийством Хашкаджи]», — говорится в выдержке из письма.

Семьи погибших добавили, что Путин много трудится для восстановления уважения к российскому народу, поэтому сокрытие правды о крушении самолета идет вразрез с поставленной целью.

Отмечается, что письмо приурочено к возможной встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине, о которой ранее рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Самолет компании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года над зоной конфликта на востоке Украины. Жертвами стали 298 человек. В конце мая Объединенная следственная группа заявила, что лайнер был поражен российским зенитным комплексом «Бук». Однако Путин опроверг эту версию и заявил, что у России нет оснований доверять результатам расследования крушения. Глава российского МИДа Сергей Лавров также указал на предвзятый и односторонний характер расследования.

Теги: Дональд Трамп , MH17 , Владимир Путин
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