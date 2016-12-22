Конструктор ОКБ Сухого заявил о превосходстве Су-57 над F-22 и F-35

Российский истребитель Су-57 способен нести больше средств поражения, чем американские F-22 и F-35, а также превосходит их по маневренным характеристикам, заявил главный конструктор ОКБ Сухого Михаил Стрелец телеканалу «Звезда».
По его словам, у Су-57 нет аналогов среди истребителей пятого поколения по отношению объема и массы «номенклатуры средств поражения» самолета к его массе.
При этом, подчеркнул Стрелец, Су-57 разрабатывали как многофункциональный истребитель, а F-22 и F-35 проектировали с учетом определенных задач. «Самолет F-22 изначально создавался как самолет для завоевания превосходства в воздухе. И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет «воздух — воздух», — сказал конструктор.
Он отметил, что на F-22 пытались установить средства «воздух — поверхность», но более крупные грузы на нем не получилось разместить из-за конструкции отсеков.
Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения, его характеристики засекречены, но известно, что в его вооружении будут ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».