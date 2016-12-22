В Минкомсвязи подтвердили планы ограничить мобильную связь в колониях

Минкомсвязи, операторы и производители оборудования работают над ограничением связи для отдельных категорий абонентов. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы министерства Олег Иванов.

«Минкомсвязи совместно с операторами связи и производителями специального оборудования прорабатывает как организационные, так и технические способы локального ограничения связи для отдельных категорий абонентов с учетом их геолокации», — сказал он.

Накануне заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев сообщил «Интерфаксу», что служба планирует внести изменения в законодательство, которые сделают невозможным использование мобильной связи на территории исправительных учреждений. Он отметил, что поправки могут быть внесены в 2019 году. По его словам, ФСИН плотно работает по этой теме с Минкомсвязью.

Бояринев добавил, что ограничение связи в колониях невыгодно операторам. Он также сообщил, что за полгода заключенным пытались передать 10 тыс. телефонов.