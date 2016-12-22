Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Солнцевский районный суд Москвы заключил под стражу уроженца Азербайджана Ровшана Шабанова, подозреваемого в убийстве женщины в лифтовом холле. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением судьи Солнцевского районного суда от 09 ноября 2018 года в отношении обвиняемого Шабанова Ровшана Сулейман-оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 января 2019 года», — сказали в суде.

На сайте ГСУ СК по Москве сообщается, что следствие также оценит действия диспетчера лифта, который не отреагировал на вызов сопротивлявшейся нападавшему жертвы, просившей о помощи, и не обратился в полицию.

По данным источника РБК, 27-летнего Шабанова задержали в ночь на 8 ноября сотрудники полиции по району Ново-Переделкино. Полицейские считают, что он ограбил женщину в холле, который располагается в многоквартирном доме на улице Шолохова. Источник добавил, что мужчина забрал сумку с документами, деньгами и личными вещами на сумму 85 тыс. руб.

6 ноября жильцы дома на улице Знаменские Садки в Москве обнаружили тело с ножевыми ранениями в лифте. По данным источника РБК, подозреваемый в преступлении является бывшим сотрудником патрульно-постовой службы полиции Азербайджана. Собеседник отметил, что он работает на рынке и проживает в Москве без регистрации. Следователи возбудили дело по по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).