Экс-полицейского из Азербайджана задержали за убийство женщины в Москве

Уроженца Азербайджана задержали по подозрению в убийстве женщины в лифте дома на улице Знаменские Садки в Москве, сообщил РБК источник в полиции. По его словам, подозреваемого задержали во время другого ограбления.

В ночь на 8 ноября сотрудники отдела полиции по району Ново-Переделкино задержали 27-летнего Ровшана Шабанова, который ограбил женщину в жилом доме на улице Шолохова, рассказал источник. «Ровшан напал на женщину в лифтовом холле многоквартирного дома и забрал сумку с документами, в которой находились деньги и личные вещи на общую сумму 85 тыс. руб.», — отметил собеседник.

Задержанный мужчина, проживающий в Москве без регистрации, работает на рынке и, по его словам, пять лет назад являлся сотрудником патрульно-постовой службы полиции Азербайджана, рассказал источник РБК.

Ранее осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что по делу об убийстве в лифте задержали бывшего полицейского из Азербайджана 1991 года рождения. «Известно, что ранее он уже совершал несколько грабежей, в основном в районе Чертаново», — сказал собеседник агентства.

В Следственном комитете подтвердили, что задержали подозреваемого в убийстве. В СК рассказали, что это мужчина 1991 года рождения, но не рассказали других подробностей о его личности.

Вечером во вторник, 6 ноября, в лифте дома на улице Знаменские Садки обнаружили тело женщины, которой нанесли более десяти ножевых ранений. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).