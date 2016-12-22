Россельхозбанк предложили докапитализировать на 45 млрд руб. за три года

Россельхозбанк предложили докапитализировать на 45 млрд руб. за три года

Правительство России планирует докапитализировать Россельхозбанк (РСХБ) на 15 млрд руб. в 2019 году и на 10 млрд руб. в 2020 году, передает «Интерфакс» со ссылкой на поправки к проекту бюджета на 2019–2021 годы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал до конца 2018 года выделить на докапитализацию Россельхозбанка 20 млрд руб. Об этом он рассказал на встрече с главой правления банка Борисом Листовым в начале октября. Тогда глава правительства отметил, что в следующем году процесс докапитализации продолжится, но не уточнил, о каких суммах идет речь.

На 1 сентября общий объем кредитов, выданных РСХБ, составлял 1,229 трлн руб., 696 млрд руб. из них банк выдал с января по август 2018 года. В сентябре источники «Ведомостей» в Центробанке и правительстве заявили, что РСХБ необходимо докапитализировать на 40 млрд руб.

В 2017 году банк получил 50 млрд руб. на докапитализацию, которую провели в целях «реализации задач в области финансовой поддержки агропромышленного комплекса и расширения кредитования других приоритетных областей».