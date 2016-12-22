Машина из кортежа президента Польши сбила девятилетнего мальчика

Автомобиль из кортежа президента Польши Анджея Дуды сбил девятилетнего мальчика в Освенциме, сообщает RMF 24 со ссылкой на пресс-секретаря президента Блажея Спихальского.

По данным издания Gazeta Krakowska, инцидент произошел на пешеходном переходе недалеко от местного отдела полиции. Ребенок отделался синяками и ссадинами на ноге.

Пресс-секретарь Дуды рассказал, что первую помощь мальчику оказали врачи, которые ехали в составе кортежа. Пострадавшего доставили в городскую больницу, откуда его спустя час забрали родители.

По словам Спихальского, позже президент Польши посетил ребенка и подарил ему плюшевого медведя.