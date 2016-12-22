В «Газпром межрегионгаз Махачкала» опровергли задержание гендиректора

В компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» опровергли задержание своего гендиректора Владимира Анастасова, об этом РБК заявил представитель компании.

По его словам, информация о задержании Анастасова не соответствует действительности. «Все вопросы — в правоохранительные органы», — сказал он.

В свою очередь, источник РБК в республиканском МВД рассказал, что гендиректор компании Анастасов пока не задержан. «В его кабинете находятся следователи МВД и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции», — рассказал источник. По его словам, силовики проводят обыск: изъяли электронные носители и интересующие следствие документы.

Ранее в компании рассказали РБК, что в здании проходят следственные действия. В «Газпром межрегионгазе» не уточнили причину обысков.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщало, что Анастасова задержали после обыска в его кабинете. Эту информацию подтвердил и собеседник РБК, знакомый с руководством «Газпром межрегионгаз Махачкала».