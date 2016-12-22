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Стал известен поставщик труб для «Газпрома» на 21,5 млрд руб.
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Стал известен поставщик труб для «Газпрома» на 21,5 млрд руб.
Бизнес, 14:49
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Стал известен поставщик труб для «Газпрома» на 21,5 млрд руб.

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) стало единственным поставщиком стальных труб для «Газпром комплектации», дочерней компании «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС.

В компании сообщили агентству, что трубы предназначены для расширения магистрали Сахалин — Хабаровск — Владивосток.

Накануне на сайте госзакупок появились данные о том, что «Газпром комплектация» закупила 255,01 тыс. т стальных труб большого диаметра.

Ранее о том, что ТМК станет поставщиком труб для «Газпрома», писал «Интерфакс». Контракт должен быть исполнен до апреля 2020 года.

Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК, представитель ТМК Федор Климкин также отказался комментировать информацию о контракте.

Теги: «Газпром» , трубы , металлургия
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