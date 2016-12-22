В Швеции задержали еще одного подозреваемого в краже королевских регалий
Общество, 14:40
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В Швеции задержали еще одного подозреваемого в краже королевских регалий
Шведские правоохранители задержали нового подозреваемого в краже королевских регалий из кафедрального собора в городе Стренгнес, сообщается на сайте прокуратуры Швеции.
В ведомстве рассказали, что задержали подозреваемого в четверг, 8 ноября. Он уже арестован, в ближайшее время его планируют допросить. Подробностей о его личности в ведомстве не рассказали.
Регалии XVII века из собора в Стренгнесе похитили 31 июля. В частности, преступники забрали корону и державу Карла IX и корону его второй супруги Кристины Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской.
Место преступления злоумышленники покинули на моторной лодке, сообщало агентство Reuters. Первого подозреваемого правоохранители задержали в сентябре.